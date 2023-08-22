Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pesawat Pembom Rusia Ditembak Jatuh Drone Ukraina, Ini Spesifikasinya

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |07:06 WIB
Pesawat Pembom Rusia Ditembak Jatuh Drone Ukraina, Ini Spesifikasinya
Pesawat pembom Rusia ditembak jatuh drone Ukraina (Foto: Wikipedia)
A
A
A

RUSIA Serangan pesawat tak berawak atau drone Ukraina dilaporkan menembak jatuh sebuah pesawat pembom jarak jauh andalan Rusia.

Menurut laporan, gambar yang diposting di media sosial dan dianalisis oleh BBC Verify menunjukkan Tupolev Tu-22 terbakar di pangkalan udara Soltsy-2, selatan St Petersburg.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan oleh "UAV tipe helikopter" terjadi sekitar pukul 10:00 waktu Moskow (08:00 BST) pada Sabtu (19/8/2023).

Lalu, apa sebetulnya pesawat pembom ini? Dan apa keistimewaannya?

Tu-22 adalah pembom supersonik sayap ayun era Perang Dingin, dengan nama kode "Backfire" oleh Pakta Pertahanan Atlantilk Utara (NATO), yang telah digunakan secara luas dalam serangan di kota-kota Ukraina.

Versi modern seperti Tu-22M3 dapat mencapai kecepatan Mach 2 (2.300 km/jam atau 1.430 mp/jam) dan dapat membawa hingga 24.000 kg senjata, termasuk "bom bodoh" dan peluru kendali.

Halaman:
1 2
      
