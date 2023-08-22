Wisata Berakhir Tragis, 4 Orang Tewas Terjebak di Bawah Tanah Akibat Banjir saat Tur ke Sistem Saluran Pembuangan

4 orang tewas terjebak di bawah tanah akibat banjir saat tur ke saluran pembuangan air (Foto: East2West)

RUSIA - Setidaknya empat orang tewas setelah terjebak di bawah tanah akibat banjir saat melakukan tur ke sistem saluran pembuangan Moskow, Rusia.

Media lokal melaporkan Wali Kota Sergei Sobyanin mengkonfirmasi kematian tersebut tanpa menyebutkan berapa banyak orang yang meninggal, dan mengatakan pihak berwenang masih mencari beberapa orang yang hilang.

Banjir yang terjadi pada Minggu (20/8/2023) yang disebabkan oleh hujan lebat terjadi begitu deras sehingga masyarakat tidak dapat menyelamatkan diri.

Media Rusia menyebutkan mayat seorang gadis remaja ditemukan pada Minggu (20/8/2023) malam di sungai Moskva dekat taman Zaryadye di pusat kota. Keesokan paginya, seorang pria dan seorang remaja laki-laki ditemukan di tempat yang sama.

Korban keempat ditemukan di dekatnya pada Senin (21/8/2023) malam.

Kelompok tersebut dikabarkan sedang menjelajahi sungai bawah tanah Neglinka, anak sungai Moskva.