Kisah Pembunuh Berantai Perawat RS Bunuh 7 Bayi, Diganjar Hukuman Penjara Seumur Hidup

LONDON – Perawat neonatal Lucy Letby, yang merupakan pembunuh berantai anak paling produktif di Inggris dalam sejarah Inggris modern, akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi.

Wanita berusia 33 tahun itu divonis bersalah pada Jumat (18/8/2023) karena membunuh tujuh bayi dan berusaha membunuh enam bayi lainnya di Rumah Sakit Countess of Chester.

Letby dengan sengaja menyuntik bayi prematur dengan udara, mencekoki bayi dengan susu lain yang tak sesuai, dan meracuni dua bayi dengan insulin.

Dia menolak untuk hadir di sidang hukumannya. Namun Hakim tak memperdulikan kehadirannya. Hakim tetap melanjutkan persidangan tanpa dia dan mengatakan bahwa dia memanggilnya seolah-olah dia sedang berada di ruang sidang.

Letby dijatuhi hukuman seumur hidup beberapa kali - satu untuk setiap pelanggaran - menjadi wanita keempat dalam sejarah Inggris yang menerima hukuman seperti itu.

Perintah seumur hidup adalah hukuman paling berat yang ada dan diperuntukkan bagi mereka yang melakukan kejahatan paling keji.

Hakim Goss mengatakan "kekejaman dan perhitungan" tindakan Letby antara Juni 2015 dan Juni 2016 "benar-benar mengerikan".