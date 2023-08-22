Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Pembunuh Berantai Perawat RS Bunuh 7 Bayi, Diganjar Hukuman Penjara Seumur Hidup

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |22:50 WIB
Kisah Pembunuh Berantai Perawat RS Bunuh 7 Bayi, Diganjar Hukuman Penjara Seumur Hidup
Kisah perawat bunuh 7 bayi di rumah sakit (Foto: Cheshire Police)
A
A
A

LONDONPerawat neonatal Lucy Letby, yang merupakan pembunuh berantai anak paling produktif di Inggris dalam sejarah Inggris modern, akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi.

Wanita berusia 33 tahun itu divonis bersalah pada Jumat (18/8/2023) karena membunuh tujuh bayi dan berusaha membunuh enam bayi lainnya di Rumah Sakit Countess of Chester.

Letby dengan sengaja menyuntik bayi prematur dengan udara, mencekoki bayi dengan susu lain yang tak sesuai, dan meracuni dua bayi dengan insulin.

Dia menolak untuk hadir di sidang hukumannya. Namun Hakim tak memperdulikan kehadirannya. Hakim tetap melanjutkan persidangan tanpa dia dan mengatakan bahwa dia memanggilnya seolah-olah dia sedang berada di ruang sidang.

Letby dijatuhi hukuman seumur hidup beberapa kali - satu untuk setiap pelanggaran - menjadi wanita keempat dalam sejarah Inggris yang menerima hukuman seperti itu.

Perintah seumur hidup adalah hukuman paling berat yang ada dan diperuntukkan bagi mereka yang melakukan kejahatan paling keji.

Hakim Goss mengatakan "kekejaman dan perhitungan" tindakan Letby antara Juni 2015 dan Juni 2016 "benar-benar mengerikan".

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/340/3160004/pembunuhan-nhqv_large.jpg
Durhaka! ABG Cantik Bunuh Ibu Kandung saat Sedang Sholat Secara Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/338/3116020/pembunuhan-NWPL_large.jpg
Sadis! Rojali Diculik dan Dibantai hingga Tewas Hanya karena Nyerempet Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/338/3113396/viral-HNwV_large.jpeg
Kronologi Pria Bawa Senapan dan Bunuh Warga Secara Brutal di Jakbar, Ternyata karena Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/338/3113369/pembunuhan-EUkY_large.jpg
Breaking News!  Pria di Jakbar Mengamuk Bawa Senapan dan Bunuh Warga Secara Membabi Buta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/337/3112992/viral-JQZH_large.jpg
Heboh! Janda Cantik Nekat Bunuh Pria Secara Sadis, Nih Penampakan Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/519/3107665/mayat-i1Ha_large.jpg
Terkuak! Identitas Mayat Wanita Tanpa Kepala dalam Koper Ternyata Seorang SPG Cantik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement