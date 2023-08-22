Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Habisi Nyawa 7 Bayi Baru Lahir, Perawat Pembunuh Berantai Divonis Penjara Seumur Hidup

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |15:14 WIB
Lucy Letby saat penangkapan pada 2018.
LONDON – Lucy Letby akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi atas pembunuhan tujuh bayi yang baru lahir. Hakim pada Senin, (21/8/2023) memutuskan bahwa Letby, pembunuh berantai paling produktif di Inggris pada zaman modern, tidak boleh dibebaskan.

Letby, (33), membunuh lima bayi laki-laki dan dua bayi perempuan di unit neonatal rumah sakit Countess of Chester di Inggris utara selama 13 bulan sejak 2015. Dia menyuntik bayi-bayi itu dengan insulin atau udara, atau memberi mereka susu secara paksa.

Beberapa dari mereka yang dia serang adalah saudara kembar - dalam satu kasus dia membunuh dua bersaudara kandung, di kasus lain dia membunuh dua dari tiga bayi kembar tiga, dan dalam dua kasus dia membunuh satu saudara kembar tetapi gagal dalam upayanya untuk membunuh yang lain.

"Ini adalah kampanye pembunuhan anak yang kejam, diperhitungkan dan sinis yang melibatkan anak-anak terkecil dan paling rentan," kata hakim, James Goss, yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa prospek pembebasan, sebagaimana dilansir Reuters.

"Ada kedengkian mendalam yang berbatasan dengan sadisme dalam tindakan Anda ... Anda tidak memiliki penyesalan. Tidak ada faktor yang meringankan ... Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda di penjara," katanya saat orang tua dari para bayi yang menjadi korban terisak di ruang sidang.

      
