Daftar Raja Arab Saudi dari Masa ke Masa

JAKARTA - Arab Saudi merupakan negara yang memiliki keunggulan strategis dalam hubungan internasional, memiliki luas wilayah mencapai 2,24 juta kilometer persegi. Kepemimpinan negara ini jelas mempunyai tujuan penting dalam mewujudkan perdamaian Jazirah Arab.

Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Sa’ud, mengakui telah menyatukan berbagai wilayah di Arab. Saat ini, kerajaannya berkembang menjadi kekuatan ekonomi terkemuka dunia, khususnya di sektor minyak mentah.

Ketika raja wafat, terjadilah pergantian raja. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kerajaan, kekuasaan penggulingan terjadi. Biasanya Putra Mahkota yang sudah dinubuatkan sebelumnya akan menggantikan raja. Ada pula raja yang memilih wakil putra mahkota sebagai penggantinya.

Berikut daftar raja-raja yang memimpin Arab Saudi:

1. Raja Salman bin Abdul Aziz

Raja ketujuh Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz lahir pada 1935. Ia mampu mengubah Riyadh yang hanya memiliki 200 ribu penduduk menjadi 7 juta lebih penduduk dan memfasilitasi perguruan tinggi yang berkualitas.

Raja Salman sudah berkontribusi untuk tanah airnya sejak usia 19 tahun, mulai dari menjadi gubernur dan menteri pertahanan sehingga membuatnya dikenal sebagai seseorang yang memiliki semangat besar untuk perubahan tanah kelahirannya.