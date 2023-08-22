Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Yuk, Kenali Mata Uang Arab Saudi: Pecahan Uang, Sejarah, dan Nilai Tukar

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |18:47 WIB
Yuk, Kenali Mata Uang Arab Saudi: Pecahan Uang, Sejarah, dan Nilai Tukar
Foto: Reuters.
A
A
A

RIYADH - SAR adalah singkatan mata uang untuk Riyal Saudi, yang merupakan mata uang resmi Arab Saudi. Riyal Saudi dibagi dalam 100 Halala, dan sering ditampilkan dengan simbol SAR.

Riyal Saudi dipatok ke Dolar Amerika Serikat (USD) dengan nilai tukar antara USD dan SAR adalah 3,75 USD untuk SAR. Nilai ini telah menjadi nilai tukar tetap sejak 1986.

Riyal Saudi sendiri memiliki 12 pecahan uang dalam bentuk koin juga kertas. Nominal terkecil adalah 1 Halala atau setara dengan Rp 40. Sedangkan nominal tertingginya adalah 500 SAR atau setara dengan Rp 2.042.680.

Tetapi bagaimana awal mula terbentuknya mata uang Arab Saudi? Mari kita ulik lagi sejarahnya.

Dimulai pada 1932, Kerajaan Arab Saudi terbentuk sebagai sebuah negara dengan menggabungkan Kerajaan Hijaz dan Kesultanan Najd. Setelah pembentukannya, Arab Saudi menggunakan sistem moneter bimetal yang didasarkan pada mata uang emas Inggris dan Riyal perak.

Halaman:
1 2
      
