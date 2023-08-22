Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Penemuan Arkeologi yang Sampai Hari Ini Masih Bikin Bingung Peneliti

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |22:01 WIB
ARKEOLOGI merupakan sebuah ilmu yang mempelajari kehidupan dan kebudayaan manusia zaman kuno lewat benda atau materi yang ditinggalkan dari masa lalu. Mulai dari Patung Moai di Pulau Paskah sampai Makam Raja Tutankhamun, kita akan dibuat terpesona dengan sejarah dan teka-tekinya oleh penemuan-penemuan arkeologi ini.

Beberapa penemuan arkeologi hingga saat ini masih membuat bingung para ilmuwan dan sejarawan, sehingga memunculkan beragam teori dan spekulasi.

Berikut adalah 5 penemuan arkeologi misterius yang membuat para ahli masih tenggelam dalam kebingungan:

5. Patung Moai di Pulau Paskah

Patung Moai merupakan salah satu penemuan arkeologi paling misterius di dunia. Patung-patung besar ini diukir dari batu vulkanik yang beratnya mencapai 75 ton, dibuat oleh orang-orang Rapa Nui di Pulau Paskah antara 1100 dan 1680.

Salah satu aspek yang menarik sekaligus membingungkan adalah bagaimana orang-orang Rapa Nui dapat mengukir dan mengangkut patung-patung besar ini dengan sumber daya yang terbatas. Patung-patung ini terletak di seluruh penjuru pulau, dan beberapa bahkan berdiri berjajar menghadap ke laut.

Namun, para peneliti telah menemukan cara patung-patung itu diangkut yakni dengan sistem tali dan kereta luncur. Penemuan lain muncul bahwa masyarakat Rapa Nui mempunyai pemahaman yang tinggi dalam bidang teknik dan konstruksi.

Halaman:
1 2 3
      
