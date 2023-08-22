Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KRI Pulau Fanildo-732, Kapal Canggih Pemburu Ranjau Menjaga Laut Indonesia

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |07:06 WIB
KRI Pulau Fanildo-732, Kapal Canggih Pemburu Ranjau Menjaga Laut Indonesia
KRI Pulau Fanildo-732 (Foto: Dok Puspen TNI)
A
A
A

JAKARTA - Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Pulau Fanildo-732 kini turut serta menjaga kedaulatan laut NKRI. KRI Pulau Fanildo-732 diserahterimakan pada di Dermaga Madura, Koarmada II Ujung, Surabaya, Senin 14 Agustus 2023.

Spesifikasi KRI Pulau Fanildo-732

Rencana pembelian KRI Pulau Fanildo-732 dan KRI Pulau Fani-731 dicetuskan oleh KSAL Laksamana TNI Ade Supandi pada 2015 sebagaimana menukil sindonews. Kedua kapal canggih itu dibangun di Galangan Abeking and Resmussen, Lamwerder, Bremen, Jerman.

KRI Pulau Fanildo-732 dan KRI Pulau Fani-731 merupakan jenis kapal pemburu ranjau yang memperkuat jajaran Satuan Kapal Ranjau (Satran) Koarmada II.

Kapal jenis Mine Counter Meassure Vessel (MCMV) ini memiliki spesifikasi panjang 61,4 meter, lebar 11,1 meter, bobot 1.444 ton dengan kecepatan maksimal 18 knot. Kecepatan jelajah 10 knot, sedangkan kecepatan ekonomis 10 knot. Kapal ini juga dilengkapi dengan empat unit lift craft dan dua unit Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB).

Kapal pabrikan Jerman ini memiliki degaussing system untuk mengurangi kemagnetan kapal, dilengkapi penggerak motor mesin elektrik yang mampu meminimalisir kebisingan. Kapal berbahan dasar baja non-magnetik ini juga dilengkapi dengan Autonomous Underwater Vehicle (UAV) yang berguna untuk membantu mendeteksi dan mengidentifikasi kontak di dalam air.

Halaman:
1 2
      
