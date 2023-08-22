Gempa M4,2 Guncang Minahasa Utara

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 4,2 mengguncang Minahasa Utara, Sulawesi Utara, pada pukul 00.37 WIB.

Informasi itu diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun twitter resminya, Selasa (22/8/2023).

“Kedalaman 299 Km,” tulis petugas BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

BMKG menjelaskan gempa terjadi pada pukul 00.37 WIB dengan titik lokasi 2.28 LU, 124.38 BT. Pusat gempa berada pada 116 Km Barat Laut Airmadidi, Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan dampak dari gempa tersebut.

(Angkasa Yudhistira)