Gempa Magnitudo 3,6 Guncang Sabang Aceh

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 3,6 mengguncang Sabang, Aceh, pukul 01.15 WIB, Selasa (22/8/2023).

"Gempa Mag:3.6, 22-Aug-2023 01:15:59WIB, Lok:6.44LU, 94.87BT (78 km BaratLaut KOTA-SABANG-ACEH)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada akun Twitter resminya.

Kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)