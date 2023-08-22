Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Usai Berikan Pengarahan, Megawati dan Ganjar Ditunggu Anak-anak di Depan Kantor DPD PDIP DIY

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |15:06 WIB
Usai Berikan Pengarahan, Megawati dan Ganjar Ditunggu Anak-anak di Depan Kantor DPD PDIP DIY
Ganjar dan Megawati bertemu di Yogyakarta (Foto: MPI/Dana)
A
A
A

YOGYAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba di Yogyakarta, pada Selasa (22/8/2023). Pada kunjungannya kali ini Megawati sempat memberikan arahan kepada ratusan kader di kantor DPD PDIP Yogyakarta.

Megawati didampingi oleh Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, serta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Usai memberikan pengarahan, selanjutnya rombongan akan menghadiri acara deklarasi relawan Ganjar.

Pantauan MNC Portal Indonesia, agenda tersebut selesai sekitar pukul 13.50 WIB. Saat hendak berangkat, Megawati, Hasto dan Ganjar sudah ditunggu puluhan anak-anak dan warga yang ingin bersalaman dengan dia.

Terlihat usai menyalami anak-anak Megawati juga membelai rambut anak-anak yang sudah menunggunya. Nampak Anak-anak juga berebut ingin bersalaman dengan Ganjar Pranowo.

Sementara itu warga yang berada di balik penjagaan pihak keamanan dari PDIP, tak henti-hentinya meneriaki nama Presiden ke-5 Indonesia itu, "Ibu Mega, Bu PDIP sak modare (sampai mati)," teriak warga, Selasa (22/8/2023).

Halaman:
1 2
      
