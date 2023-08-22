Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Hadiri Acara Deklarasi, Ganjar Disambut Histeris Relawan Perempuan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |18:42 WIB
Hadiri Acara Deklarasi, Ganjar Disambut Histeris Relawan Perempuan
Ganjar Pranowo saat disambut antusiasme warga di Yogyakarta (Foto: MPI/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Presiden yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo menghadiri acara deklarasi relawan, di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Selasa (22/8). Kedatangan Ganjar langsung disambut histeris relawan perempuan yang telah lama menunggu.

Ganjar menghadiri acara itu bersama dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terlihat saat turun dari buggy car atau mobil golf yang disediakan panitia, terdengar teriakan kaum hawa yang memanggil Ganjar.

"Pak Ganjar, Pak Ganteng bangat ya Allah," ucap salah satu warga Ayu di lokasi, Selasa (22/8/2023).

Ayu mengaku, ini merupakan kali kedua dirinya bertemu dengan Ganjar. Dirinya sangat terpukau dengan penampilan Ganjar yang sangat karismatik menjadi daya tarik sendiri bagi Ayu. Terpantau Ganjar datang mengenakan pakaian batik bercorak hitam.

"Gara-gara Pak Ganjar aku jadi pencinta Bapak-bapak tua," sambung Ayu.

Ayu juga sempat mengajak Ganjar untuk berfoto bersama, akan tetapi karena situasi yang sudah dikerubungi oleh banyak warga, hal tersebut tidak terlaksana. Ganjar sempat berbicara bahwa setelah acara baru diperkenakan untuk berfoto bersamanya.

Diketahui, Ganjar menghadiri acara deklarasi relawan 'Pijar' di Hotel Royal Ambarrukmo. Pijar sendiri merupakan sebuah komunitas relawan yang anggotanya terdiri dari berbagai elemen masyarakat.

"Pijar ini berlandaskan dari semangat kami ya, kaum dari cendikiawan yang intelektual," ucap ketua Pijar Nindyo Pramono.

