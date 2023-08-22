Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Ganjar Pranowo Harap Yogyakarta-Solo-Semarang Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Erfan Erlin , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |21:04 WIB
Ganjar Pranowo (Foto Okezone)
Ganjar Pranowo (Foto Okezone)
YOGYAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meresmikan kantor Cabang Bank Jateng di Yogyakarta yang berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 20 Kota Yogyakarta, Selasa (22/8/2023). Dalam kesempatan tersebut juga dimanfaatkan untuk berpamitan dengan seluruh direksi, manajemen serta karyawan Bank Jateng.

Ganjar berharap agar kehadiran Bank Jateng di DIY memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi di DIY. Bank Jateng sengaja hadir di Jogja karena baginya karena Jateng dengan Jogja itu seduluran (bersaudara). Di mana antara Jateng dan Jogja memiliki ibu yang sama yaitu NKRI

"Saya kira (Jateng-Jogja) ibunya sama gitu setidaknya ibunya ya NKRI lah gitu ya,"kata Ganjar.

Seperti diketahui pertumbuhan ekonomi kemarin cukup tinggi di mana Jawa Tengah kemarin tidak bisa juara 1 karena masih kalah dengan DIY. Oleh karenanya Jawa Tengah patut belajar denhan apa yang dikelola di Jogja, khususnya soal tourism yang selalu memberikan ruang ekonomi.

Oleh karena itu, dia berharap kehadiran Bank Jateng di DIY agar mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jogja. Karena sebenarnya Jogja Jateng itu seperti kembar di mana tumbuh hampir bersamaan dan pembangunannya selalu terintegrasi.

"Contohnya kita punya Joglosemar yang memang dibentuk oleh presiden Jokowi yang ingin menjadikan Jogja Solo Semarang menjadi titik-titik pertumbuhan ekonomi,"terang dia.

Dia berharap Bank Jateng bisa proaktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di Jateng ataupun DIY. Di mana bersama-sama menjadikan Borobudur sebagai alat untuk bekerja sama memacu pertumbuhan dan berharap kepada Bank Jateng untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

