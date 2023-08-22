Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Cerita Pengalamannya Percepat Investasi di Jateng

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |04:12 WIB
Ganjar Pranowo Cerita Pengalamannya Percepat Investasi di Jateng
Ganjar Pranowo cerita pengalamannya mempercepat investasi di Jateng (Foto: MPI)
A
A
A

MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menceritakan pengalamannya untuk mempercepat investasi di wilayahnya. Bahkan, Ganjar turut menuturkan upayanya untuk memberantas oknum yang menghambat investasi di Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam talkshow Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2023 bertajuk “Circular Economy for;Central Java Sustainable Growth," di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Senin (21/8/2023).

Kisah itu diceritakan bermula kala Ganjar mengaku ingin menuliskan buku yang mengisahkan pengalamannya memimpin Jateng selama 10 tahun. Salah satu pengalaman yang akan diveritakan dalam buku itu, terkait upaya Ganjar dalam mengelola investasi di Jateng.

Ganjar berkata, dirinya pernah mendapat keluhan dari investor yang belum mendapat surat izin untuk mengoperasikan usahanya di salah satu kawasan industri di Jateng

"Jadi permah ada satu ketika ada suatu kawasan industri, ini tempatnya juga belum banyak diisi, ternyata sudah 6 tahun Bu, suratnya nda keluar. Jadi dia sudah frustasi, dia ngomong sama saya," ujar Ganjar.

Kemudian, Ganjar menanyakan terkait progres proses penerbitan surat izin usaha investor tersebut. Hanya saja, sang investor mengaku surat izin usahanya tak kunjung keluar.

"Kamu berkenan ga besok ketemu kepala dinas saya, ini nomor teleponnya, nah besok siang sudah ada keputusan,' 'emang Pak Ganjar bisa jamin?' 'Anda sedang ngomong dengan gubernur, bukan dengan Satpol PP yang jaga di depan, anda sekarang ngomong sama gubernur." Kemudian dia datang Bu, 2 hari selesai," kata Ganjar sambil menirukan percakapan dengan investor itu.

Tak hanya itu, Ganjar juga menceritakan upayanya memberantas oknum yang menghambat investasi di Jateng. Hal itu ia ceritakan kala ada investor yang ingin cepat diurusi administrasi agar perusahaannya dapat beroperasi di wilayahnya.

"Suatu ketika ada investor ingin cepat diluluskan oleh pegawai. Aku urusin saja. Ternyata dia minta duit, sudah tahap ya. Lalu karena enggak jadi-jadi, dia protes kepada saya," kata Ganjar.

Halaman:
1 2
      
