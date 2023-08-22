Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

MNC Peduli Adakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Warga Prasejahtera di Kendal

Eddie Prayitno , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |16:12 WIB
MNC Peduli Adakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Warga Prasejahtera di Kendal
MNC Peduli adakan pemeriksaan kesehatan gratis di Kendal. (Foto: Eddie Prayitno)
A
A
A

KENDAL - Seratusan warga prasejahtera di Kabupaten Kendal Jawa Tengah mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis yang digelar di Pendopo Bahurekso Kendal. Kegiatan kerja sama pemerintah Kabupaten Kendal dengan MNC Peduli ini, selain pengobatan gratis juga menyerahkan bantuan sembako kepada warga kurang mampu.

Dalam kegiatan ini, MNC Peduli menggandeng Rumah Sakit Telogorejo Semarang. Warga prasejahtera antre mendapat giliran untuk diperiksa dan mendapatkan pengobatan secara gratis.

 BACA JUGA:

Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati HUT Ke-78 RI. MNC Peduli bersama Pemerintah Kabupaten Kendal mengadakan bakti sosial pengobatan umum untuk warga Kendal.

“Kegiatan ini merupakan komitmen MNC Peduli dalam membantu memberikan akses layanan kesehatan kepada warga prasejahtera. Diharapkan kegiatan ini dapat meringankan masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan dan membantu agar kondisinya menjadi sehat sehingga dapat kembali produktif,” ucap Direktur Corporate Secretary MNC Group yang juga Ketua MNC Peduli, Syafril Nasution, Kamis 17 Agustus 2023.

 BACA JUGA:

Pengobatan gratis bagi warga prasejahtera sangat membantu di saat layanan kesehatan susah didapatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Warga berterima kasih kepada pemerintah dan MNC Peduli yang telah membantu pihaknya dalam melakukan pengecekan kesehatan, termasuk mendapatkan obat secara gratis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188216/mnc_peduli-Cztm_large.jpg
Didukung MNC Peduli, Ketua Wanita Katolik Harap Bursa Kerja Disabilitas Digelar Setiap Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188187/rano_karno-ezUf_large.jpg
Bursa Kerja Inklusif untuk Penyandang Disabilitas Digelar, Wagub Rano Karno: Kita Dukung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187763/donoh_darah_mnc_peduli-LUHl_large.jpg
MNC Peduli Gelar Donor Darah dan Galang Dana untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187647/mnc_peduli-aktn_large.jpg
MNC Peduli dan Bali Children’s Project Dorong Minat Baca dan Kreativitas Anak di Ubud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187623/mnc_vision_dan_mnc_peduli-d4b8_large.jpg
Tebar Kebaikan, MNC Vision dan MNC Peduli Beri Santunan ke Ponpes Lansia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186460/mnc_peduli_didukung_dulux_wujudkan_sekolah_hijau_di_sukabumi-OhoE_large.jpeg
MNC Peduli Didukung Dulux Wujudkan Sekolah Hijau di Sukabumi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement