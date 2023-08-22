MNC Peduli Adakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Warga Prasejahtera di Kendal

KENDAL - Seratusan warga prasejahtera di Kabupaten Kendal Jawa Tengah mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis yang digelar di Pendopo Bahurekso Kendal. Kegiatan kerja sama pemerintah Kabupaten Kendal dengan MNC Peduli ini, selain pengobatan gratis juga menyerahkan bantuan sembako kepada warga kurang mampu.

Dalam kegiatan ini, MNC Peduli menggandeng Rumah Sakit Telogorejo Semarang. Warga prasejahtera antre mendapat giliran untuk diperiksa dan mendapatkan pengobatan secara gratis.

Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati HUT Ke-78 RI. MNC Peduli bersama Pemerintah Kabupaten Kendal mengadakan bakti sosial pengobatan umum untuk warga Kendal.

“Kegiatan ini merupakan komitmen MNC Peduli dalam membantu memberikan akses layanan kesehatan kepada warga prasejahtera. Diharapkan kegiatan ini dapat meringankan masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan dan membantu agar kondisinya menjadi sehat sehingga dapat kembali produktif,” ucap Direktur Corporate Secretary MNC Group yang juga Ketua MNC Peduli, Syafril Nasution, Kamis 17 Agustus 2023.

Pengobatan gratis bagi warga prasejahtera sangat membantu di saat layanan kesehatan susah didapatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Warga berterima kasih kepada pemerintah dan MNC Peduli yang telah membantu pihaknya dalam melakukan pengecekan kesehatan, termasuk mendapatkan obat secara gratis.