Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis MNC Peduli, Warga Kendal: Sangat Bermanfaat

KENDAL – Seorang warga Kabupaten Kendal, Sunarsih mengapresiasi bantuan pemeriksaan kesehatan gratis yang diadakan oleh MNC Peduli di Pendopo Bahurekso Kendal. Pemeriksaan gratis tersebut sangat bermanfaat baginya karena selama ini terkendala biaya.

“Baru kali ini cek kesehatan. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali buat saya, sangat terbantu. Saya sangat berterima kasih ke MNC Peduli, semoga ada kegiatan seperti ini lagi,” ucap Sunarsih, Kamis 17 Agustus 2023.

BACA JUGA:

Pemeriksaan kesehatan gratis itu diikuti seratusan warga prasejahtera di Kabupaten Kendal, Kawa Tengah. Kegiatan kerja sama pemerintah Kabupaten Kendal dengan MNC Peduli ini, selain pengobatan gratis juga menyerahkan bantuan sembako kepada warga kurang mampu. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli menggandeng Rumah Sakit Telogorejo Semarang.

Direktur Corporate Secretary MNC Group yang juga Ketua MNC Peduli, Syafril Nasution mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka memperingati HUT Ke-78 RI. MNC Peduli bersama Pemerintah Kabupaten Kendal mengadakan bakti sosial pengobatan umum untuk warga Kendal.

BACA JUGA:

“Kegiatan ini merupakan komitmen MNC Peduli dalam membantu memberikan akses layanan kesehatan kepada warga prasejahtera. Diharapkan kegiatan ini dapat meringankan masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan dan membantu agar kondisinya menjadi sehat sehingga dapat kembali produktif,” ucapnya.