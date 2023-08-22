Ini Penyebab Meluasnya Kebakaran Lahan di Kawasan Gunung Semeru

MALANG - Kebakaran di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) belum sepenuhnya padam. Bahkan kebakaran meluas ke barat ke blok Pusung Tenda, yang berdekatan dengan blok Pusung Keling, di Kabupaten Malang.

"Titik api bergerak ke arah barat tepatnya di blok Pusung Tenda, Pusung tenda berdekatan dengan Pusung Keling ke arah wilayah Kabupaten Malang," ucap Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBTS, Septi Eka Wardhani, dikonfirmasi pada Selasa petang (22/8/2023).

Lahan terbakar yang berada di perbukitan dengan kemiringan terjal, sulitnya sumber air, dan angin yang bertiup kencang membuat tim di lapangan diakui kesulitan memadamkan api. Proses pemadaman api pun terpaksa dilakukan dengan cara manual dengan membuat sekat dan memukul - mukul titik api dengan ranting pohon.

BACA JUGA: Jokowi Bertemu Presiden Tanzania Bahas Blok Migas hingga Kerja Sama Farmasi

"Kesulitannya lokasi jauh beberapa sulit, suhu udara dingin terutama malam hari, peralatan pemadaman juga terbatas, sumber air juga cukup jauh," ucap dia.

BACA JUGA: Perusahaan Jepang Bikin Robot Gundam Sungguhan Lengkap dengan Kokpit Pilot

Hal inilah yang membuat titik api akhirnya merambat ke arah barat dari wilayah lain di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menuju Kabupaten Malang. Petugas di lapangan pun disebut Septi Eka, bergerak menuju lokasi titik api baru di Pusung Tenda.