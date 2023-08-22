Advertisement
INDEKS
HOME NEWS JATIM

Kebakaran Lahan di TNBTS Tak Akan Pengaruhi Wisata Gunung Bromo

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |20:33 WIB
Kebakaran Lahan di TNBTS Tak Akan Pengaruhi Wisata Gunung Bromo
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

 

MALANG - Kebakaran lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) tidak berdampak pada sektor wisata. Pasalnya area lahan yang terbakar berada di kawasan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, yang berbatasan dengan Kabupaten Malang.

"(Kebakaran di TNBTS) Untuk wisata ke Bromo nggak ada pengaruhnya," ujar Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha Balai Besar TNBTS Septi Eka Wardhani, dikonfirmasi pada Selasa malam (22/8/2023).

Septi mengungkapkan bahwa sebagian lahan yang terbakar berada di jalur pendakian Gunung Semeru. Saat ini akses pendakian ke Gunung Semeru pun sedang ditutup total selama dua tahun terakhir.

"Lokasi kebakaran berada di jalur pendakian Semeru yang sampai saat ini masih dinyatakan ditutup total bagi pendakian Gunung Semeru," tuturnya.

Namun pihaknya tetap mengingatkan agar seluruh wisatawan yang masuk ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), termasuk ke kawasan Wisata Gunung Bromo untuk tidak membuang benda yang memicu kebakaran.

"Kami tetap mengimbau kepada semua pengunjung untuk tetap berhati-hati dengan tidak membuang sesuatu yang bisa memicu kebakaran," katanya.

Halaman:
1 2
      
