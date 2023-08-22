Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Antisipasi Kekurangan Pangan di Cirebon, Ridwan Kamil Resmikan Bangunan Program Leuit

Abdul Rohman , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |15:26 WIB
Antisipasi Kekurangan Pangan di Cirebon, Ridwan Kamil Resmikan Bangunan Program <i>Leuit</i>
Ridwan Kamil resmikan bangunan Leuit di Cirebon (Foto: MPI/Rohman)
A
A
A

CIREBON - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meresmikan program 'Leuit' Ketahanan Pangan Digital Desa (Tapal Desa) di Desa Tersana, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Selasa (22/08/2023).

Orang nomor satu di Jawa Barat itu juga disambut hangat oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Dicky Saromi selaku pelaksana program, Bupati Cirebon, Imron Rosyadi dan para pejabat serta tamu undangan yang hadir.

Peresmian Tapal Desa Leuit tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian oleh Ridwan Kamil di depan panggung acara. Sebelum melakukan itu, Kang Emil melakukan dialog dengan warga dengan berbagai pertanyaan yang dilontarkan.

Dalam Pidatonya itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan bahwa Desa Tersana menjadi salah satu desa dari dua desa yang ada di Kecamatan Pabedilan yang dibuatkan bangunan 'Leuit' oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang diinisiasi oleh Kang Emil, sapaan akrabnya.

"Bangunan yang mirip rumah panggung terbuat dari kayu ini, kami harap dapat mengantisipasi krisis pangan dan inflasi di masa mendatang khususnya di tingkat desa di Jawa Barat, "kata Ridwan Kamil di sela pidatonya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Dicky Saromi mengatakan, pihaknya sengaja meluncurkan program yang telah dikembangkan di sejumlah daerah demi kembali mengangkat kearifan lokal, berupa lumbung pangan atau leuit. Sebab menurunnya, inflasi yang ada di Indonesia bahkan seluruh dunia tidak bisa diprediksi kapan berakhir.

"Sementara, yang namanya pangan adalah komoditas strategis dan itu harus dijaga di seluruh desa agar desa bisa menabung pangan, "katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pangan Ridwan Kamil Cirebon
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/206/3187855//direktur_televisi_dan_radio_mewakili_dit_film_animasi_dan_video_pupung_thariq_fadilah-eXB4_large.JPG
Kemenekraf Sebut Film Bisa Jadi Media Promosi Budaya Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187758//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-0CTV_large.jpg
Pramono Sebut Stok Pangan di Jakarta Aman hingga Akhir Tahun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407//ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393//ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334//kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317//ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement