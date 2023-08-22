Antisipasi Kekurangan Pangan di Cirebon, Ridwan Kamil Resmikan Bangunan Program Leuit

CIREBON - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meresmikan program 'Leuit' Ketahanan Pangan Digital Desa (Tapal Desa) di Desa Tersana, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Selasa (22/08/2023).

Orang nomor satu di Jawa Barat itu juga disambut hangat oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Dicky Saromi selaku pelaksana program, Bupati Cirebon, Imron Rosyadi dan para pejabat serta tamu undangan yang hadir.

Peresmian Tapal Desa Leuit tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian oleh Ridwan Kamil di depan panggung acara. Sebelum melakukan itu, Kang Emil melakukan dialog dengan warga dengan berbagai pertanyaan yang dilontarkan.

Dalam Pidatonya itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan bahwa Desa Tersana menjadi salah satu desa dari dua desa yang ada di Kecamatan Pabedilan yang dibuatkan bangunan 'Leuit' oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang diinisiasi oleh Kang Emil, sapaan akrabnya.

"Bangunan yang mirip rumah panggung terbuat dari kayu ini, kami harap dapat mengantisipasi krisis pangan dan inflasi di masa mendatang khususnya di tingkat desa di Jawa Barat, "kata Ridwan Kamil di sela pidatonya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Dicky Saromi mengatakan, pihaknya sengaja meluncurkan program yang telah dikembangkan di sejumlah daerah demi kembali mengangkat kearifan lokal, berupa lumbung pangan atau leuit. Sebab menurunnya, inflasi yang ada di Indonesia bahkan seluruh dunia tidak bisa diprediksi kapan berakhir.

"Sementara, yang namanya pangan adalah komoditas strategis dan itu harus dijaga di seluruh desa agar desa bisa menabung pangan, "katanya.