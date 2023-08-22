Rawan Kejahatan karena Minim Penerangan, Relawan Ganjar Pasang Sejumlah Lampu Jalan di Tasikmalaya

TASIKMALAYA - Minimnya penerangan dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Untuk mengatasi hal itu, Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Muda Padjajaran (GMP) memasang lampu penerangan jalan umum (PJU).

Lampu itu dipasang di Kampung Sukamaju Desa Sukamukti, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemasangan lampu tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat sekitar

Koordinator Daerah GMP Kabupaten Tasikmalaya, Yuki mengatakan pemasangan lampu PJU itu sebagai bentuk kepedulian relawan GMP terhadap lingkungan tersebut.

Dia melihat lingkungan tersebut minim dengan penerangan jalan sehingga sering sekali mengalami pencurian kendaraan maupun hewan.

"Pencurian kerap terjadi di kampung ini. Beberapa waktu lalu 10 hewan ternak milik warga hilang. Ini bukan kejadian pertama dan sangat meresahkan warga pada umumnya," ucapnya.

Yuki menambahkan kegiatan tersebut mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat.

Hal itu dilihat dari masyarakat yang hadir untuk membantu melakukan pemasangan lampu PJU.