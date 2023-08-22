Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Rawan Kejahatan karena Minim Penerangan, Relawan Ganjar Pasang Sejumlah Lampu Jalan di Tasikmalaya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |19:33 WIB
Rawan Kejahatan karena Minim Penerangan, Relawan Ganjar Pasang Sejumlah Lampu Jalan di Tasikmalaya
Rawan kejahatan karena minim penerangan, relawan Ganjar pasang sejumlah lampu di Tasikmalaya. (Ist)
A
A
A

TASIKMALAYA - Minimnya penerangan dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Untuk mengatasi hal itu, Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Muda Padjajaran (GMP) memasang lampu penerangan jalan umum (PJU).

Lampu itu dipasang di Kampung Sukamaju Desa Sukamukti, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemasangan lampu tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat sekitar

Koordinator Daerah GMP Kabupaten Tasikmalaya, Yuki mengatakan pemasangan lampu PJU itu sebagai bentuk kepedulian relawan GMP terhadap lingkungan tersebut.

Dia melihat lingkungan tersebut minim dengan penerangan jalan sehingga sering sekali mengalami pencurian kendaraan maupun hewan.

"Pencurian kerap terjadi di kampung ini. Beberapa waktu lalu 10 hewan ternak milik warga hilang. Ini bukan kejadian pertama dan sangat meresahkan warga pada umumnya," ucapnya.

Yuki menambahkan kegiatan tersebut mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat.

Hal itu dilihat dari masyarakat yang hadir untuk membantu melakukan pemasangan lampu PJU.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement