HOME NEWS JABAR

Erwin Djatniko Jabat Pangdam III/Siliwangi, Ridwan Kamil: Semangat Memimpin Dua Provinsi

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |19:52 WIB
Erwin Djatniko Jabat Pangdam III/Siliwangi, Ridwan Kamil: Semangat Memimpin Dua Provinsi
A
A
A

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyambut baik kehadiran Pangdam III/Siliwangi yang baru, Mayjen TNI Erwin Djatniko. Mayjen Erwin menggantikan Mayjen Kunto Arief Wibowo yang pindah tugas menjadi Wakil Komandan Kodiklat TNI AD.

Ucapan selamat datang disampaikan Ridwan Kamil dalam acara Lepas Sambut Pangdam III/Siliwangi di Graha Manggala Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (22/8/2023).

"Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Pak Jenderal Erwin Djatniko yang merupakan lulusan terbaik, peraih Bintang Adhi Makayasa," kata Kang Emil, sapaannya.

"Tentu di tempat yang istimewa ini mudah-mudahan semangat memegang dua wilayah," lanjutnya.

Di kesempatan itu, Kang Emil juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Mayjen Kunto. Sebab, Pangdam III/Siliwangi bertugas di dua provinsi yakni Jabar dan Banten yang jika ditotalkan jumlah penduduknya mencapai 60 juta lebih jiwa.

"Begitu luar biasanya dedikasi, rasa aman, nyaman, kepada dua wilayah terbesar penduduknya di Indonesia," ujar Kang Emil.

Orang nomor satu di Jabar yang segera mengakhiri masa jabatannya itu tak lupa mendoakan Mayjen Kunto di penugasan barunya. Diharapkan Mayjen Kunto bisa menjadi yang terbaik di Kodiklat TNI AD.

"Tapi tetap dekat di mata karena masih di Kota Bandung. Kita bisa ngopi bareng, joging bareng," tutur Kang Emil.

Halaman:
1 2
      
