Ridwan Kamil Ungkap 11 Kali Kepemimpinan Pangdam III/Siliwangi Berganti Sejak Jadi Wali Kota

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan sedikit kebahagian dan keterikatan batinnya dengan Kodam III/Siliwangi. Kedekatan yang dibangun Ridwan Kamil sudah dibangun sejak dirinya menjabat Wali Kota Bandung.

Kedekatan yang dibangun itu tak terasa akan segera berakhir. Sebab, dirinya akan segera mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Jabar.

"Izin sekadar memori. Saya 10 tahun (sejak Wali Kota sampai Gubernur), 11 pangdam yang saya telah bersama," kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil saat Lepas Sambut Pangdam III Siliwangi dari Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo ke Mayjen TNI Erwin Djatniko di Graha Manggala Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (22/8/2023).

Kang Emil menjelaskan, berbeda dengan Pangdam, jabatan dirinya tidak bisa sebanyak itu berganti. Sebab, secara pakem, pergantian tampuk kepemimpinan berlangsung dalam 5 tahun sekali.

"Kalau saya gak diganti-ganti, tiap 5 tahun. Oleh karena itu selamat datang untuk jenderal Erwin Djatniko dan selamat jalan untuk Pak Kunto," ucap Kang Emil.