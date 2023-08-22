Leuit, Rumah Panggung Karya Ridwan Kamil yang Digunakan untuk Menyimpan Hasil Panen Agar Tak Terjadi Inflasi

CIREBON - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjelaskan Desa Tersana menjadi salah satu desa dari dua desa yang ada di Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon yang dibuatkan bangunan 'Leuit' oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang diinisiasi oleh Kang Emil, sapaan akrabnya.

"Bangunan yang mirip rumah panggung terbuat dari kayu ini, kami harap dapat mengantisipasi krisis pangan dan inflasi di masa mendatang khususnya di tingkat desa di Jawa Barat, "kata Ridwan Kamil di sela pidatonya saat meresmikan program 'Leuit' Ketahanan Pangan Digital Desa (Tapal Desa) di Desa Tersana, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Selasa (22/08/2023).

Peresmian Tapal Desa Leuit tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian oleh Ridwan Kamil di depan panggung acara. Sebelum melakukan itu, Kang Emil melakukan dialog dengan warga dengan berbagai pertanyaan yang dilontarkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Dicky Saromi mengatakan, pihaknya sengaja meluncurkan program yang telah dikembangkan di sejumlah daerah demi kembali mengangkat kearifan lokal, berupa lumbung pangan atau leuit. Sebab menurunnya, inflasi yang ada di Indonesia bahkan seluruh dunia tidak bisa diprediksi kapan berakhir.

"Sementara, yang namanya pangan adalah komoditas strategis dan itu harus dijaga di seluruh desa agar desa bisa menabung pangan," katanya.