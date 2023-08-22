Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Lewat Pola Hidup Sehat, Relawan Kenalkan Ganjar Pranowo di Gowa

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |20:44 WIB
Lewat Pola Hidup Sehat, Relawan Kenalkan Ganjar Pranowo di Gowa
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

GOWA - Berbagai upaya kreatif dilakukan relawan Srikandi Ganjar Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam mengenalkan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat luas khususnya di kalangan milenial.

Kali ini, para sukarelawan Ganjar Pranowo itu menggelar talkshow bersama milenial tentang ‘Pola Hidup Bersih & Sehat’ di Aliansi Kopi, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (22/8/2023).

“Kami ada talkshow milenial, nah di talkshow milenial ini membahas tentang pola hidup bersih dan sehat atau biasa disebut PHBS,” ujar Korwil Srikandi Ganjar Sulsel, Nurul Awainah setelah kegiatan.

Nurul menuturkan bahwa pihaknya sengaja membuat talkshow mengenai pola hidup bersih dan sehat ini sebagai upaya untuk menularkan kegiatan positif kepada para milenial.

Terlebih, kata Nurul, mereka adalah mahasiswa di Sulsel yang merupakan anak kos, sehingga masih jauh untuk dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

“Tujuan dari mempelajari PHBS ini sendiri karena mahasiswa-mahasiswa rantau yang biasanya ngekos atau tinggal di rumah sewa sangat jauh dari pola hidup bersih dan sehat,” kata Nurul.

