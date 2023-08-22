Mengejutkan! Ini Pengakuan Istri Pelaku dan Korban Pembunuhan Sadis di Bone

BONE – Kasus pembunuhan sadis yang terjadi di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang sempat menggegerkan Bone, Senin 21 Agustus 2023, mengungkap fakta baru.

Bagaimana tidak, kasus pembunuhan itu melibatkan suami ketiga dan kedua seorang perempuan bernama Suriani. Bahkan terungkap fakta baru bahwa sang perempuan itu belum resmi bercerai dengan suami keduanya (korban), karena belum memiliki akta cerai.

Hal tersebut diungkapkan Suriani yang ditemui secara tidak sengaja di Mapolres Bone saat memenuhi panggilan penyidik, Selasa (22/8/2023).

Meski tidak memberikan keterangan banyak, namun dia mengakui sudah pisah dengan suami keduanya yang tewas mengenaskan dengan penuh luka di sekujur tubuhnya.

"Memang tidak ada akta cerai, karena dulu waktu saya di Malaysia, suami saya (Abrar) mau pulang ke Bone, dan saya bilang kalau kamu pulang saya menikah di sini, akhirnya dia tetap pulang, kemudian saya akhirnya menikah siri di sana dengan Sainuddin," katanya singkat.

Kasubsi Humas Polres Bone, Iptu Rayendra mengatakan bahwa sampai saat ini belum diketahui pasti siapa pelaku yang sebenarnya, terduga pelaku yang dicurigai adalah Sainuddin itu baru dari keterangan istri korban.

"Terduga pelaku yang dicurigai ini suami ketiga (SR) tapi itu baru kesaksian SR, belum ada saksi atau bukti yang lain menguatkan, namun sampai saat ini suami ketiga SR belum diketahui keberadaannya saat pamit ke istrinya untuk ke WC,” katanya.

Diketahui, kasus pembunuhan sadis seorang pria bernama Abrar Sulfiandi (35) di Dusun Bekku, Desa Paccing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulsel, Senin (21/8/2023) sempat menggegerkan warga setempat.

Sebelumnya, polisi menduga kasus pembunuhan itu dipicu ketersinggungan pelaku, Sainuddin (35) suami ketiga Suriani yang berstatus suami siri terhadap korban Abrar yang juga merupakan suami kedua Suriani yang juga berstatus siri. Namun belakangan diakui telah bercerai.