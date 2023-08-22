Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Mengejutkan! Ini Pengakuan Istri Pelaku dan Korban Pembunuhan Sadis di Bone

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |21:04 WIB
Mengejutkan! Ini Pengakuan Istri Pelaku dan Korban Pembunuhan Sadis di Bone
Pembunuhan di Bone (Foto: MPI)
A
A
A

BONE – Kasus pembunuhan sadis yang terjadi di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang sempat menggegerkan Bone, Senin 21 Agustus 2023, mengungkap fakta baru.

Bagaimana tidak, kasus pembunuhan itu melibatkan suami ketiga dan kedua seorang perempuan bernama Suriani. Bahkan terungkap fakta baru bahwa sang perempuan itu belum resmi bercerai dengan suami keduanya (korban), karena belum memiliki akta cerai.

Hal tersebut diungkapkan Suriani yang ditemui secara tidak sengaja di Mapolres Bone saat memenuhi panggilan penyidik, Selasa (22/8/2023).

Meski tidak memberikan keterangan banyak, namun dia mengakui sudah pisah dengan suami keduanya yang tewas mengenaskan dengan penuh luka di sekujur tubuhnya.

"Memang tidak ada akta cerai, karena dulu waktu saya di Malaysia, suami saya (Abrar) mau pulang ke Bone, dan saya bilang kalau kamu pulang saya menikah di sini, akhirnya dia tetap pulang, kemudian saya akhirnya menikah siri di sana dengan Sainuddin," katanya singkat.

Kasubsi Humas Polres Bone, Iptu Rayendra mengatakan bahwa sampai saat ini belum diketahui pasti siapa pelaku yang sebenarnya, terduga pelaku yang dicurigai adalah Sainuddin itu baru dari keterangan istri korban.

"Terduga pelaku yang dicurigai ini suami ketiga (SR) tapi itu baru kesaksian SR, belum ada saksi atau bukti yang lain menguatkan, namun sampai saat ini suami ketiga SR belum diketahui keberadaannya saat pamit ke istrinya untuk ke WC,” katanya.

Diketahui, kasus pembunuhan sadis seorang pria bernama Abrar Sulfiandi (35) di Dusun Bekku, Desa Paccing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulsel, Senin (21/8/2023) sempat menggegerkan warga setempat.

Sebelumnya, polisi menduga kasus pembunuhan itu dipicu ketersinggungan pelaku, Sainuddin (35) suami ketiga Suriani yang berstatus suami siri terhadap korban Abrar yang juga merupakan suami kedua Suriani yang juga berstatus siri. Namun belakangan diakui telah bercerai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement