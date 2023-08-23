Partai Perindo Bagikan 600 KTA Berasuransi untuk Warga Gorontalo

GORONTALO - Partai Perindo yang di kenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, melakukan berbagai program untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.

Salah satunya, melalui program pembagian kartu tanda anggota (KTA) Partai Perindo berasuransi, yang memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam situasi tak terduga seperti kecelakaan.

Pembagian KATA berasuransi tersebut sudah mencapai 600 jiwa di Gorontalo, yang teraktivasi dan bisa langsung digunakan oleh masyarakat.

KTA Partai Perindo berasuransi itu, awalnya dibagikan pada masyarakat Desa Upomela dengan jumlah 200 jiwa, dan kini giliran pembagian di Desa Bua, Kecamatan Batuda'a, Kabupaten Gorontalo dengan jumlah 400 KTA yang bertempat di kediaman Bacaleg DPRD Dapil Kabupaten Gorontalo, Dewi Puluhulawa.

Partai yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Ganjar Pranowo ini, berkomitmen untuk memberikan manfaat nyata pada masyarakat hingga ke pelosok daerah.

"Kami komitmen memberi manfaat yang nyata pada masyarakat," Bacaleg DPR RI Dapil Provinsi Gorontalo, Clemens Efraim Musa, Selasa 28 Agustus 2023.