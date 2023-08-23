Advertisement
HOME NEWS NEWS

Koperasi Perindo Hadir Membantu Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Omar Azwar , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |14:53 WIB
Koperasi Perindo Hadir Membantu Kesejahteraan Masyarakat Indonesia
Wakil Ketua Umum Perindo Ferry Kurnia Rizkyansyah (berkacamata hitam) saat hadiri perayaan HUT Koperasi di Bandung (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG - Partai Perindo yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo sangat memperhatikan dan mendukung kemajuan UMKM dan koperasi di Indonesia. Oleh karenanya, kini telah dibangun Koperasi Perindo (Koperindo) yang turut membantu masyarakat dalam soal perekonomian dan kesejahteraan.

Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, koperasi diharapkan menjadi salah satu bagian penting kehidupan masyarakat Indonesia. Tujuan koperasi juga sejalan dengan tujuan Partai Perindo, yaitu membantu menyejahterakan masyarakat.

"Ini seiring sejalan dengan apa yang dilakukan Partai Perindo yaitu bagaimana menjadikan Indonesia sejahtera," ucap Ferry di acara Peringatan Hari Koperasi ke-76 di Gedung Senbik, Kota Bandung, Rabu (28/2023).

Ferry mengatakan, saat ini Koperindo juga telah masuk ke berbagai aktivitas perekonomian masyarakat. Dia berharap dengan adanya Koperindo, masyarakat juga bisa terlibat di dalamnya.

Telusuri berita news lainnya
