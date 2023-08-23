Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Pusat hingga Daerah Turut Hadir Penyerahan Bantuan, Bukti Perindo Peduli Rakyat Kecil

Ricky Susan , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |16:31 WIB
Bacaleg Pusat hingga Daerah Turut Hadir Penyerahan Bantuan, Bukti Perindo Peduli Rakyat Kecil
Perindo serahkan bantuan ke korban kebakaran di Cianjur (Foto: MPI)
A
A
A

CIANJUR - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 terus memberikan yang terbaik dan membantu masyarakat kecil.

Seperti yang dilakukan Partai Perindo pada Rabu (23/8/2023) memberikan bantuan kepada korban kebakaran rumah di dua lokasi, yakni di Kampung Babakan Astana, Desa Sukajaya, Kecamatan Bojong Picung dan Kampung Batu Seneu, Desa Muara Cikadu, Kecamatqn Sindangbarang, Kabupaten Cianjur.

Ketua Umum (Ketum) Perindo Hary Tanoesoedibjo menyerahkan bantuan uang tunai kepada korban kebakaran sebesar Rp 10 juta yang diserahkan oleh Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI Dapil Jabar 3, Dr. H. Djoni Rolindrawan, MBA, kepada Bapak Ade Saepudin (59) dan Bapak Yahya (41).

Dalam penyerahan, hadir juga Bacaleg DPRD Provinsi, Dapil Cianjur, Ibu Hj. Widha Retno, SE, Bacaleg Dapil 4 Cianjur Bapak H. Gungun Gunawan.

Bacaleg DPR RI Dapil Jabar 3, Dr. H. Djoni Rolindrawan, MBA mengatakan, penyerahan bantuan atas intruksi dari Ketua Umum. “Kami hadir dan datang ke sini untuk menyerahkan bantuan dari Pak HT agar kembali membangun rumah yang terbakar beberapa waktu lalu,” kata Jhoni usai menyerahkan bantuan.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
