Dapat Bantuan, Korban Kebakaran di Cianjur Ucapkan Syukur dan Doakan Perindo Menang

CIANJUR - Korban kebakaran rumah di Kampung Babakan Astana, Desa Sukajaya, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, ucapkan terima kasih kepada Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

"Saya ucapkan terima kasih kepada Partai Perindo khususnya Ketua Umum Partai Perindo Bapak Hary Tanoesoedibjo yang sudah peduli kepada keluarga kami," ungkap Ade, usai menerima bantuan, Rabu (23/8/2023).

Bantuan berupa uang tunai tersebut dari Ketum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo yang diserahkan oleh Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI Dapil Jabar 3, Dr. H. Djoni Rolindrawan, MBA diberikan langsung kepada keluarga korban.

Kata Ade, bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk membeli bahan bangunan agar bisa kembali membangun rumahnya yang ludes dilalap si Jago Merah pada beberapa waktu lalu.

"Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dengan bantuan ini saya akan kembali membangun rumah saya yang sudah rata dengan tanah. Mudah mudahan ada hikmah nya," ujarnya.

Sementara itu, Bapak Yahya korban kebakaran di Kampung Batu Seneu, Desa Muara Cikadu, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, yang terjadi pada awal Agustus lalu juga mengucapkan syukur dan terimankasih.