Klaim Asuransi KTA Partai Perindo, Ini Kata Jubir DPP Partai Perindo

BENGKULU - Calon legislatif (Caleg) DPR- RI, daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu, Heri Budianto menyerahkan klaim asuransi kartu tanda anggota (KTA), Partai Perindo ke salah satu warga Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Rabu (23/8/2023).

Klaim asuransi KTA itu diserahkan Juru Bicara Nasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Partai Perindo, Heri Budianto, kepada Putri Berlian (22) yang merupakan salah satu mahasiswi di rumah orangtuanya.

Pemberian klaim asuransi KTA partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu merupakan salah satu bentuk kepedulian untuk masyarakat di Provinsi Bengkulu, khususnya.

Partai yang dipimpin Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo ini, kata Heri, memiliki program KTA asuransi Partai Perindo untuk masyarakat di Provinsi Bengkulu.