Klaim Asuransi KTA Perindo, Warga Kota Bengkulu: Prosesnya Tidak Ribet dan Sangat Membantu

BENGKULU - Salah satu pemegang asuransi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo, Putri Berlian (22), menerima secara simbolis klaim asuransi dari Calon legislatif (Caleg) DPR- RI, daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu, Heri Budianto.

Perempuan 22 tahun itu menerima klaim asuransi KTA partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 setelah mengelabui kecelakaan lalu lintas beberapa waktu lalu tak jauh dari rumahnya.

Mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Kota Bengkulu ini, sempat dirawat di salah satu rumah sakit di daerah ini, selama lima hari atas kejadian lakalantas yang dialaminya di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.

Putri mengatakan, asuransi partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera ini sangat membantu untuk biaya pengobatan dirinya.