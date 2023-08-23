Dapat KTA Berasuransi, Warga Bogor Doakan Perindo Tambah Maju dan Sukses

BOGOR - Masyarakat sangat antusias mengikuti sosialisasi dan mendaftar Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi Partai Perindo. Sosialisasi dilakukan DPP Barisan Penjaga (BAJA) Partai Perindo di wilayah Desa Ciburayut, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Salah satu warga, Ipah mengaku senang bisa mendapat KTA berasurasni Partai Perindo. Menurutnya, kartu tersebut sangat membantu apabila sewaktu-waktu mengalami musibah.

"Mudah-mudahan KTA berasuransi bermanfaat yang lain-lain juga dan terima kasih kedatangan kedua ya. Bagus, diadakan kartu karena bisa membantu kami yang sangat membutuhkan," ucap Ipah, Rabu (23/8/2023).

Ia berharap Partai Perindo terus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi dan manfaat untuk warga khususnya di Desa Ciburayut. "Tambah maju dan sukses aja dan mudah-mudahan ke depan ada lagi yang bisa memuaskan masyarakat di sini," ujarnya.

Ketua DPP BAJA Partai Perindo Drisye merasa senang karena masyarakat sangat antusias terhadap KTA berasuransi Partai Perindo. "Seperti yang kita lihat sendiri bagaimana mereka sangat welcome dengan kita sangat menerima kita dan kehadiran Partai Perindo, dimana Partai Perindo bisa memberikan solusi terkait dengan KTA berasuransi," katanya.