Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dapat KTA Berasuransi, Warga Bogor Doakan Perindo Tambah Maju dan Sukses

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |22:34 WIB
Dapat KTA Berasuransi, Warga Bogor Doakan Perindo Tambah Maju dan Sukses
Baja Perindo sosialisasi KTA berasuransi di Desa Ciburayut, Kecamatan Cigombong, Bogor, Jawa Barat (Foto: Putra R)
A
A
A

BOGOR - Masyarakat sangat antusias mengikuti sosialisasi dan mendaftar Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi Partai Perindo. Sosialisasi dilakukan DPP Barisan Penjaga (BAJA) Partai Perindo di wilayah Desa Ciburayut, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Salah satu warga, Ipah mengaku senang bisa mendapat KTA berasurasni Partai Perindo. Menurutnya, kartu tersebut sangat membantu apabila sewaktu-waktu mengalami musibah.

"Mudah-mudahan KTA berasuransi bermanfaat yang lain-lain juga dan terima kasih kedatangan kedua ya. Bagus, diadakan kartu karena bisa membantu kami yang sangat membutuhkan," ucap Ipah, Rabu (23/8/2023).

Ia berharap Partai Perindo terus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi dan manfaat untuk warga khususnya di Desa Ciburayut. "Tambah maju dan sukses aja dan mudah-mudahan ke depan ada lagi yang bisa memuaskan masyarakat di sini," ujarnya.

Ketua DPP BAJA Partai Perindo Drisye merasa senang karena masyarakat sangat antusias terhadap KTA berasuransi Partai Perindo. "Seperti yang kita lihat sendiri bagaimana mereka sangat welcome dengan kita sangat menerima kita dan kehadiran Partai Perindo, dimana Partai Perindo bisa memberikan solusi terkait dengan KTA berasuransi," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement