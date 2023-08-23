7 Anak Diselamatkan Setelah Terjebak di Kereta Gantung yang Talinya Putus Selama 15 Jam

Sebuah kereta gantung terjebak di ketinggian di Battagram, Pakistan, 22 Agustus 2023. (Foto: media sosial via Reuters)

PESHAWAR/ISLAMABAD - Tim penyelamat Pakistan menyelamatkan tujuh anak-anak dan satu pria ke tempat aman setelah kereta gantung mereka terjebak di ketinggian di atas jurang terpencil pada Selasa, (22/8/2023). Penyelamatan dramatis itu mengakhiri mengakhiri cobaan berat yang berlangsung lebih dari 15 jam.

"Itu adalah operasi unik yang membutuhkan banyak keterampilan," kata militer dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilansir Reuters.

Operasi berisiko tinggi di utara Pakistan selesai dalam kegelapan malam setelah kereta gantung tersangkut di pagi hari, membuatnya tergantung miring sepanjang hari.

"Semua anak telah berhasil diselamatkan dengan selamat," kata Plt. Perdana Menteri Anwaar-ul-Haq Kakar dalam sebuah posting di platform perpesanan X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

"Kerja tim yang hebat oleh militer, departemen penyelamatan, administrasi distrik, serta masyarakat setempat."

Operasi penyelamatan helikopter militer dibatalkan ketika malam tiba setelah dua anak berhasil diselamatkan. Lampu banjir dipasang dan penyelamatan di darat terus dilakukan.

Seorang sumber keamanan mengatakan bahwa ahli penyeberangan kabel telah berusaha menyelamatkan anak-anak satu per satu dengan memindahkan mereka ke platform kecil di sepanjang kabel.

Sebelum penyelamatan helikopter dibatalkan, rekaman TV menunjukkan seorang anak diangkat dari kereta gantung dengan tali pengaman, berayun dari sisi ke sisi, sebelum diturunkan ke tanah.