INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pembangkang China Nekat Melarikan Diri ke Korsel Menggunakan Jet Ski

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |07:27 WIB
Pembangkang China Nekat Melarikan Diri ke Korsel Menggunakan Jet Ski
Foto: Penjaga Pantai Korea Selatan.
A
A
A

SEOUL - Seorang pria yang diyakini sebagai aktivis hak asasi manusia China telah ditangkap di Korea Selatan setelah berupaya melarikan diri ke sana dengan menggunakan jet ski. Penjaga pantai Korea Selatan mengatakan pria itu telah melakukan perjalanan sekira 300 km melintasi Laut Kuning menggunakan teropong dan kompas, tetapi kemudian terdampa.

Laporan lokal menyebut dia sebagai Kwon Pyong, seorang kritikus Presiden Xi Jinping, namun identitasnya belum diverifikasi.

Kedutaan Besar Tiongkok di Seoul menolak berkomentar.

Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah meningkatkan penggunaan larangan keluar di bandara dan penyeberangan perbatasan legal lainnya untuk memblokir aktivis meninggalkan wilayah China.

Banyak negara pro-Beijing di Asia Tenggara tidak lagi menampung pencari suaka, menambah kesulitan yang dihadapi oleh para pembangkang yang berharap untuk melarikan diri.

Bulan lalu, pengacara hak asasi manusia China Lu Siwei yang terkenal ditangkap di Laos dan dikembalikan ke China sebelum dia dapat bergabung dengan istri dan anak-anaknya di Amerika Serikat.

Namun, menggunakan jet ski untuk melintasi perairan berombak menuju Korea Selatan mungkin merupakan salah satu upaya pelarian paling ekstrem yang terlihat di zaman modern.

Penjaga pantai Korea Selatan mengatakan pria itu, mengenakan jaket pelampung dan helm, menarik lima barel bahan bakar dari provinsi Shandong di belakang mesin 1800cc itu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
