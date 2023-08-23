Bandara Prancis Akan Berganti Nama uintuk Hormati Ratu Elizabeth II

PARIS - Sebuah bandara di Prancis akan diganti namanya untuk menghormati Ratu Elizabeth II setelah mendapat izin dari Raja Charles, kata pejabat di kota tersebut.

Le Touquet, di barat laut Perancis, menerima restu dari Raja Charles pada Senin, (21/8/2023) kata balai kotanya.

Bandara Touquet-Paris-Plage akan menjadi Bandara Internasional Elizabeth II Le Touquet-Paris-Plage.

Balai kota mengatakan penghormatan kepada "Ratu Agung" juga akan mengakui "resor paling Inggris di Prancis".

Tanggal peresmian bandara itu masih belum ditetapkan.

Penggantian nama itu terjadi setelah proposal awal diajukan kepada Kerajaan Inggris enam hari setelah wafatnya Sang Ratu pada 8 September tahun lalu.

Le Touquet menjelaskan bahwa itu juga merupakan penghormatan kepada mendiang paman Ratu, Edward VIII, yang mengunjungi resor untuk menikmati menunggang kuda dan berperahu pesiar di pasir, terkadang ditemani oleh Elizabeth ketika dia belum menjadi Ratu.

“Bahwa Raja Charles III menerima usulan Walikota Le Touquet semakin memperkuat strategi Walikota yang ingin menegaskan Le Touquet sebagai 'resor Prancis paling Inggris',” tambah balai kota Le Touquet sebagaimana dilansir BBC.

Bandara ini dirancang pada 1930-an untuk menyambut warga Inggris di kota pesisir.