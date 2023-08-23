Kontroversi The Line Arab Saudi, Dituding Ada Pelanggaran HAM

JAKARTA - Deretan kontroversi The Line Arab Saudi yang banyak orang tidak tahu menarik dikulik.

Melansir Foreign Affairs Review, The Line atau yang dikenal sebagai kota Neom merupakan proyek pembuatan kota utopia guna menjadi model baru untuk kehidupan, pekerjaan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Mega proyek ini dibangun di gurun sebelah barat laut Arab Saudi.

Meski terdengar menjadi sebuah gagasan luar biasa untuk peradaban manusia, namun dibalik pembangunannya, The Line mengandung banyak kontroversi.

Berikut deretan kontroversi The Line Arab Saudi melansir Dezeen:

1. Kelayak Hunian

Melansir Dezeen, The Line menuai banyak kritik dari para ahli terkait dengan keberlanjutan dan kelayak huniannya. Hal ini berdasarkan atas pembangunan yangmemakan waktu bertahun-tahun lamanya.

Meski dikabarkan akan menjadi kota yang sangat ramah lingkungan, namun perlu diketahui pembangunan mega proyek sebesar ini akan menyumbang emisi karbon dan berbagai kerusakan lingkungan yang jelas tidak sedikit.