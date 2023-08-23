Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Pamerkan Drone Bersenjata Terbarunya, Bisa Terbang Jangkau Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |13:43 WIB
Iran Pamerkan Drone Bersenjata Terbarunya, Bisa Terbang Jangkau Israel
Drone Mohajer-10 Iran. (Foto: Kantor Kepresidenan Iran via Reuters)
A
A
A

DUBAI - Iran telah membangun drone buatan sendiri yang canggih bernama Mohajer-10 dengan jangkauan dan durasi penerbangan yang ditingkatkan serta muatan yang lebih besar, media pemerintah Iran melaporkan pada Selasa, (22/8/2023).

Dilansir Reuters, drone tersebut memiliki jangkauan operasional 2.000 km dan dapat terbang hingga 24 jam, kata media. Muatannya bisa mencapai 300 kg, dua kali lipat kapasitas drone "Mohajer-6". Jangkauan operasional Mohajer-10 berarti drone ini bisa menjangkau musuh bebuyutan Iran, Israel.

“Mohajer” berarti “imigran” dalam bahasa Farsi dan telah menjadi jenis drone yang diproduksi oleh Republik Islam itu sejak 1985.

"Hari ini, kita dapat dengan tegas memperkenalkan Iran sebagai negara maju dan berteknologi kepada dunia," kata Raisi yang menyaksikan drone itu, dalam komentar yang ditayangkan di televisi pemerintah, sebagaimana dilansir Associated Press.

“Kemarin kita dianggap sebagai negara konsumen yang membutuhkan bantuan pihak lain. Hari ini kita dipandang sebagai negara produsen yang sangat dihormati dalam industri militer dan pertahanan," tandasnya.

Sebuah video yang dirilis pada Selasa oleh media Iran menampilkan drone tersebut di antara perangkat keras militer lainnya, dengan teks bertuliskan "siapkan tempat perlindungan Anda" dalam bahasa Ibrani dan Persia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035619/iran-bantah-keras-tuduhan-terlibat-dalam-rencana-pembunuhan-donald-trump-rK6sHQDqn3.jpg
Iran Bantah Keras Tuduhan Jahat AS Soal Terlibat dalam Rencana Pembunuhan Donald Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3031081/masoud-pezeshkian-dokter-bedah-moderat-yang-terpilih-jadi-presiden-iran-TDaKed5ifu.JPG
Masoud Pezeshkian, Dokter Bedah Moderat yang Terpilih Jadi Presiden Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3030954/masoud-pezeshkian-terpilih-sebagai-presiden-baru-iran-janjikan-perbaikan-ekonomi-dan-kebijakan-luar-negeri-kSR4piPJYG.jpg
Masoud Pezeshkian Terpilih Sebagai Presiden Baru Iran, Janjikan Perbaikan Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029142/peringati-40-hari-kematian-presiden-iran-buku-abdi-bangsa-diluncurkan-kenang-sosok-raisi-yang-terus-berkhidmat-wMVVUFPueJ.jpg
Peringati 40 Hari Kematian Presiden Iran, Buku Abdi Bangsa Diluncurkan Kenang Sosok Raisi yang Terus Berkhidmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027386/as-keluarkan-sanksi-baru-terhadap-iran-atas-eskalasi-nuklir-termasuk-3-perusahaan-di-uea-mqOoUyEr9A.jpg
AS Keluarkan Sanksi Baru Terhadap Iran Atas Eskalasi Nuklir, Termasuk 3 Perusahaan di UEA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027380/iran-gelar-pilpres-dengan-kandidat-terbatas-didominasi-garis-keras-sRhOVmOTAa.jpg
Iran Gelar Pilpres dengan Kandidat Terbatas, Didominasi Garis Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement