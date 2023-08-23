Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Torehkan Sejarah, India Jadi Negara Pertama Mendarat di Kutub Selatan Bulan yang Jarang Dijelajahi

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |13:49 WIB
<i>Torehkan</i> Sejarah, India Jadi Negara Pertama Mendarat di Kutub Selatan Bulan yang Jarang Dijelajahi
India jadi negara pertama yang mendarat di kutub selatan Bulan yang jarang dijelajahi (Foto: ISRO)
INDIA - India ingin membuat sejarah pada Rabu (23/8/2023) dengan misi bulan ketiganya akan mendarat di Bulan.

Jika Chandrayaan-3 berhasil, India akan menjadi negara pertama yang mendarat di dekat kutub selatan Bulan yang jarang dijelajahi.

Salah satu tujuan utamanya adalah berburu es di perairan, yang menurut para ilmuwan dapat mendukung tempat tinggal manusia di Bulan di masa depan.

Upaya India dilakukan hanya beberapa hari setelah Luna-25 Rusia jatuh saat mencoba mendarat di wilayah yang sama.

Jika berhasil, maka mereka akan menjadi negara keempat yang melakukan pendaratan lunak di Bulan – Amerika Serikat (AS), bekas Uni Soviet, dan Tiongkok yang semuanya mendarat di dekat khatulistiwa.

Upaya India untuk mendaratkan misi Chandrayaan-2 di dekat kutub selatan pada tahun 2019 tidak berhasil karena jatuh ke permukaan bulan.

Jadi semua mata kini tertuju pada Chandrayaan-3.

Pesawat ruang angkasa dengan pengorbit, pendarat, dan penjelajah lepas landas pada 14 Juli lalu dari pusat luar angkasa Sriharikota di India selatan.

      
