HOME NEWS INTERNATIONAL

Donald Trump Absen, Ini 8 Kandidat yang Ikuti Debat Presiden Perdana Partai Republik

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |18:01 WIB
Donald Trump Absen, Ini 8 Kandidat yang Ikuti Debat Presiden Perdana Partai Republik
Mike Pence. (Foto: Reuters)
A
A
A

MILWAUKEE – Komite Nasional Partai Republik Amerika Serikat (AS) atau GOP “Grand Old Party” secara resmi mengumumkan delapan calon Presiden Partai Republik yang akan berpartisipasi dalam debat perdana di Milwaukee, pada Rabu (23/8/2023).

Delapan kandidat yang dipastikan telah memenuhi kualifikasi Komite Nasional Partai Republik, yaitu:

• Gubernur Florida Ron DeSantis

• Mantan Gubernur New Jersey Chris Christie

• Mantan Wakil Presiden Mike Pence

• Pengusaha Vivek Ramaswamy

• Mantan Gubernur Carolina Selatan Nikki Haley

• Senator Carolina Selatan Tim Scott

• Gubernur Dakota Utara Doug Burgum

• Mantan Gubernur Arkansas Asa Hutchinson

Di sisi lain, Mantan Presiden AS Donald Trump, yang juga memenuhi syarat, dengan percaya diri menyatakan tidak akan ikut serta dalam debat pertama Partai Republik.

“Publik tahu siapa saya dan betapa suksesnya masa kepresidenan saya,” ujar Trump dalam sebuah unggahan di media sosial, Truth Social. 

"Oleh karena itu, saya tidak akan mengikuti debat," tambahnya.

