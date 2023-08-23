10 Negara Terkaya berdasarkan Peringkat GDP per Kapita pada 2023

Saat Anda meninjau negara-negara terkaya di dunia, mungkin memikirkan GDP per kapita per negaranya juga. Berdasarkan GDP per kapita menurut Dana Moneter Internasional (IMF) terdapat 10 negara terkaya.

GDP atau Gross Domestic Product adalah ukuran nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Mari kita lihat masing-masing dari 10 negara terkaya berdasarkan GDP per kapita pada tahun 2023.

1. Irlandia

GDP: USD499 miliar

Populasi: 5,03 juta

Mengalami krisis keuangan pada 2008, Irlandia berusaha keras untuk memperbaiki bagian perbankannya. Dengan memulai dari pemotongan gaji di sektor publik sehingga hal itu menjadikan perekonomiannya seperti saat ini.

Selain itu, Irlandia merupakan negara surga pajak terbesar di dunia atas perusahaan multinasional seperti Apple, Google dan Microsoft yang membantu menambah ekonomi Irlandia tahun terakhir ini dengan lebih dari 50 persen.