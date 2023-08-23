Langka! Seekor Bayi Jerapah Lahir Tanpa Bintik Putih Setinggi 1,8 Meter

Jerapah tanpa bintik lahir di kebun binatang di Tennessee, AS (Foto: Brights Zoo via AP)

TENNESSEE - Ada superstar baru yang muncul di kebun binatang Tennessee, Amerika Serikat (AS). Dia belum mempunyai nama, tapi dia sudah membuat heboh di antara kawanannya. Dia adalah jerapah tanpa bintik putih.

Jerapah setinggi 1,8 meter ini lahir tanpa bintik di Bright's Zoo, fasilitas milik pribadi di Limestone. Sang bayi ini melakukan debut publiknya bulan ini. Dia adalah jerapah 'reticulated', salah satu dari empat spesies jerapah.

Pihak kebun binatang mengatakan dia mungkin adalah “satu-satunya jerapah batik berwarna solid yang hidup di mana pun di planet ini.”

CBS News melaporkan jerapah tanpa bintik terakhir ada di penangkaran kemungkinan besar lahir di Kebun Binatang Ueno Tokyo pada 1972.

Menurut Kebun Binatang Denver Kata "reticulated" mengacu pada jaringan bintik-bintik cokelat poligonal jerapah, dipecah oleh urat-urat berwarna krem.

Bintik-bintik tersebut terutama berfungsi sebagai kamuflase di sabana di Kenya utara tempat mereka hidup dan merumput.

Menurut Yayasan Konservasi Jerapah, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada mempertahankan dan menumbuhkan populasi jerapah liar di seluruh Afrika, di bawah setiap bintik terdapat sistem pembuluh darah yang canggih.