Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penampakan Kapal Super Mewah Milik Putin Seharga Rp2 Triliun, Punya Ruang Kerja untuk Rencanakan Perang

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |20:43 WIB
Penampakan Kapal Super Mewah Milik Putin Seharga Rp2 Triliun, Punya Ruang Kerja untuk Rencanakan Perang
Kapal pesiar mewah milik Putin seharga Rp2 triliun (Foto: Navalny team/East2West News)
A
A
A

RUSIA - Foto-foto yang bocor ke masyarakat telah memperlihatkan interior kapal superyacht senilai 100 juta poundsterling (Rp2 triliun) milik Presiden Rusia Vladimir Putin yang dijuluki 'Paus Pembunuh'.

Kapal super mewah ini dilengkapi dengan kolam yang dapat diubah menjadi lantai dansa, tempat tidur seharga 27.000 poundsterling (Rp522 juta), dan ruang kerja untuk merencanakan perang.

Di dalam pesawat diktator Rusia, 70, dan pacarnya yang pesenam, Alina Kaebaeva, 40, memiliki kamar tidur terpisah. Khusus tempat tidur Putin dibungkus dengan seprai beludru.

Foto-foto yang diambil oleh tim investigasi musuh bebuyutan presiden Rusia – Alexei Navalny yang dipenjara – mengungkapkan bagaimana saat berada di kapal, bernama Graceful, ia terus hidup dalam kemewahan.

Kapal sepanjang 267 kaki, yang ditarik keluar dari Hamburg untuk menghindari sanksi Barat beberapa hari sebelum dimulainya perang, disebut-sebut sebagai tempat bercinta terapung favorit Putin. Bahkan lebih besar dari kapal pesiarnya Scheherazade yang telah disita.

“Rumah Putin ini selalu memiliki kamar tidur terpisah untuknya - dan satu lagi untuk tim 'istri baiknya',” tulis tim Navalny, dikutip Daily Mail.

Mereka juga memiliki kamar tidur terpisah di dua istananya, Valdai, di utara Moskow, dan Gelendzhik senilai 1 miliar poundsterling, di puncak tebing yang menghadap ke Laut Hitam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674/maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663/rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement