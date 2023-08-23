Penampakan Kapal Super Mewah Milik Putin Seharga Rp2 Triliun, Punya Ruang Kerja untuk Rencanakan Perang

RUSIA - Foto-foto yang bocor ke masyarakat telah memperlihatkan interior kapal superyacht senilai 100 juta poundsterling (Rp2 triliun) milik Presiden Rusia Vladimir Putin yang dijuluki 'Paus Pembunuh'.

Kapal super mewah ini dilengkapi dengan kolam yang dapat diubah menjadi lantai dansa, tempat tidur seharga 27.000 poundsterling (Rp522 juta), dan ruang kerja untuk merencanakan perang.

Di dalam pesawat diktator Rusia, 70, dan pacarnya yang pesenam, Alina Kaebaeva, 40, memiliki kamar tidur terpisah. Khusus tempat tidur Putin dibungkus dengan seprai beludru.

Foto-foto yang diambil oleh tim investigasi musuh bebuyutan presiden Rusia – Alexei Navalny yang dipenjara – mengungkapkan bagaimana saat berada di kapal, bernama Graceful, ia terus hidup dalam kemewahan.

Kapal sepanjang 267 kaki, yang ditarik keluar dari Hamburg untuk menghindari sanksi Barat beberapa hari sebelum dimulainya perang, disebut-sebut sebagai tempat bercinta terapung favorit Putin. Bahkan lebih besar dari kapal pesiarnya Scheherazade yang telah disita.

“Rumah Putin ini selalu memiliki kamar tidur terpisah untuknya - dan satu lagi untuk tim 'istri baiknya',” tulis tim Navalny, dikutip Daily Mail.

Mereka juga memiliki kamar tidur terpisah di dua istananya, Valdai, di utara Moskow, dan Gelendzhik senilai 1 miliar poundsterling, di puncak tebing yang menghadap ke Laut Hitam.