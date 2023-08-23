Gempa Magnitudo 4,3 Guncang Tahuna Kepulauan Sangihe

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 4,3 mengguncang Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada pukul 01.37 WIB, Rabu (23/8/2023).

"Gempa Mag:4.3, 23-Aug-2023 01:37:55WIB, Lok:3.42LU, 125.92BT (52 km Tenggara TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), melalui akun Twitternya, seperti dikutip.

Kedalaman gempa tersebut berada di 20 kilometer.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

Hingga saat ini belum ada informasi lebih rinci terkait dampak dari gempa tersbut.

(Angkasa Yudhistira)