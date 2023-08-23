Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Magnitudo 4,3 Guncang Tahuna Kepulauan Sangihe

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |02:07 WIB
Gempa Magnitudo 4,3 Guncang Tahuna Kepulauan Sangihe
Gempa M4,3 menggunacang Tahuna (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 4,3 mengguncang Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada pukul 01.37 WIB, Rabu (23/8/2023).

"Gempa Mag:4.3, 23-Aug-2023 01:37:55WIB, Lok:3.42LU, 125.92BT (52 km Tenggara TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), melalui akun Twitternya, seperti dikutip.

Kedalaman gempa tersebut berada di 20 kilometer.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

Hingga saat ini belum ada informasi lebih rinci terkait dampak dari gempa tersbut.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187733/gempa-EI38_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187387/gempa-NnWk_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Nias Selatan Malam Ini, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186338/dampak_gempa_simeulue_aceh-4Pdf_large.jpg
Guncangan Gempa M6,5 Sebabkan Gudang Terbakar di Simeulue Aceh, 12 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186264/gempa-eADO_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,3 Guncang Aceh, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185717/gempa-Xb41_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Aceh, BMKG: Tak Ada Bangunan Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185484/gempa-VH69_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Blitar Jawa Timur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement