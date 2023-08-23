Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,3 Guncang Halmahera Selatan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |04:53 WIB
Gempa M3,3 Guncang Halmahera Selatan
Gempa M3,3 guncang Halmahera Selata (Foto: Freepik)
JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 3,3 terjadi di Halmahera Selatan, Maluku Utara, pukul 04.37 WIB. Kedalaman gempa berada pada 10 kilometer.

Informasi itu dilansir dari Twittwe resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Rabu (23/8/2023).

“Gempa Magnitudo 3,3 kedalaman 10 Km,” tulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

BMKG menyebutkan gempa terjadi pada pukul 04.37 WIB dengan titik lokasi 1.19 LS, 127.87 BT. Pusat gempa berada pada 39 Km Timur Laut, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)

      

