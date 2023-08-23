Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Anggota Marinir Gugur Usai Kontak Tembak, Aparat Gabungan Siaga Serangan KKB

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |10:41 WIB
Anggota Marinir Gugur Usai Kontak Tembak, Aparat Gabungan Siaga Serangan KKB
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

PAPUA - Aparat gabungan bersiaga adanya serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) usai adanya kontak tembak di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Anggota Satgas Pamtas Mobile Yon 7 Marinir TNI-AL, Pratu Agung Pramudi Laksono (27) gugur usai kontak tembak tersebut.

Berdasarkan laporan Polres Yahukimo, penyerangan KKB ke Pos Marinir di KM 06 terjadi sekitar 11.25 WIT. Peristiwa itu terjadi tepatnya di pos Satgas Pamtas Mobile Yon 7 Marinir, kampung baru jalan Statistik, Distrik Dekai.

Saat ini aparat keamanan di Dekai masih bersiaga untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan," kata Kapolda Papua, Irjen Mathius Fakhiri, Senin 21 Agustus 2023.

Ia menambahkan bahwa Pratu Agung Pramudi Laksono dilaporkan meninggal dalam perjalanan ke RSUD Dekai.

Polres Yahukimo saat ini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184396/bareskrim_polri-JDH9_large.jpg
Waspada! Ini Pertanyaan Jebakan Kelompok Teror untuk Jaring Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370/kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969/terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953/prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730/yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707/yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement