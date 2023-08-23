Anggota Marinir Gugur Usai Kontak Tembak, Aparat Gabungan Siaga Serangan KKB

PAPUA - Aparat gabungan bersiaga adanya serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) usai adanya kontak tembak di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Anggota Satgas Pamtas Mobile Yon 7 Marinir TNI-AL, Pratu Agung Pramudi Laksono (27) gugur usai kontak tembak tersebut.

Berdasarkan laporan Polres Yahukimo, penyerangan KKB ke Pos Marinir di KM 06 terjadi sekitar 11.25 WIT. Peristiwa itu terjadi tepatnya di pos Satgas Pamtas Mobile Yon 7 Marinir, kampung baru jalan Statistik, Distrik Dekai.

Saat ini aparat keamanan di Dekai masih bersiaga untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan," kata Kapolda Papua, Irjen Mathius Fakhiri, Senin 21 Agustus 2023.

Ia menambahkan bahwa Pratu Agung Pramudi Laksono dilaporkan meninggal dalam perjalanan ke RSUD Dekai.

Polres Yahukimo saat ini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku.