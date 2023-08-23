Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terinspirasi Ganjar, Relawan Adakan Pelatihan Pembuatan Jamu Tradisional di Pekanbaru

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |19:40 WIB
Terinspirasi Ganjar, Relawan Adakan Pelatihan Pembuatan Jamu Tradisional di Pekanbaru
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan di Riau/ist
PEKANBARU – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang menamakan Mak Ganjar Riau memberikan pelatihan pembuatan jamu tradisional di Jalan Perwira, Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung, Pekanbaru, Riau, Rabu (23/8/2023).

"Banyak manfaatnya ya, untuk konsumsi tubuh, kesehatan badan, apalagi ini ditujukkan untuk emak-emak ya, pokoknya kita pelajari semua jenisnya," ujar Koordinator Wilayah Mak Ganjar Pekanbaru, Anita.

Menurutnya, selain untuk konsumsi pribadi dalam menunjang kesehatan tubuh, pihaknya juga membuka peluang bagi para mak-mak yang tarik membuka peluang usaha bagi sektor jamu tersebut.

Hal tersebut dilakukan guna mendorong kesejahteraan pada level ekonomi keluarga yang dinilainya kondisinya masih cukup mengkhawatirkan.

"Kami upayakan selain konsumsi pribadi, ini bisa dijadikan potensi para emak-emak supaya biasa berjualan online, menjadi mandiri dan membantu perekonomian keluarga," kata Anita.

Mentor dalam pelatihan pembuatan jamu tradisional tersebut, Megawati menambahkan, berbagai macam jenis jamu yang bisa diolah dan dimafaatkan dalam menunjang kondisi kesehatan dan kebugaran tubuh.

Namun, dalam pelatihan kali ini pihaknya memfokuskan pada kandungan jamu yang memiliki manfaat dalam membuat racun tubuh, terutama pada pembersihan rahim yang dinilai selama ini banyak dialami sebagai persoalan utama yang sering menghantui perempuan.

Menurutnya, proses pembuatan jamu tersebut cukup mudah, bahan-bahannya mudah ditemui di pasar maupun sering digunakan emak-emak di dapur untuk memasak.

Selain untuk konsumsi pribadi, dia siap membantu para emak-emak untuk memulai usaha jamu yang sudah digelutinya sejak beberapa waktu silam.

"Apabila mereka berminat bisa kita bantu, untuk pemasarannya bisa sedikitnya bisa membantu uang untuk memasak di dapur. Selain itu, semoga bisa bermanfaat dan bisa di praktekkan di rumah," pungkas Megawati.

Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Mak Ganjar, Nining menambahkan, Riau merupakan provinsi ke-24 yang dilebarkan dalam rangka melanjutkan program program pemberdayaan untuk para emak-emak, serta memperoleh dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024.

