Raja dan Ratu di Sulbar Deklarasikan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024

POLMAN - Dukungan untuk bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo terus mengalir dari berbagai kalangan di seluruh wilayah Indonesia. Kali ini, Raja dan Ratu di Sulawesi Barat (Sulbar) yang mendeklarasikan dirinya untuk menyokong bacapres dari PDIP tersebut.

Acara deklarasi itu berlangsung di salah satu hotel di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulbar, Rabu (23/8/2023).

Perwakilan para raja dan ratu mengenakan pakaian adat dari daerahnya masing-masing yang menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan keanekaragaman budaya. Momentum ini menjadi langkah awal menuju pintu gerbang kesuksesan dalam memajukan Provinsi Sulawesi Barat menyongsong Indonesia Emas 2045 nanti.

Saat pembukaan, disuguhkan juga tarian untuk para raja berupa tarian selamat datang lima etnis dari Toraja, Mamuju, Bugis, Makassar, dan Mandar. Setelah itu, dilakukan doa bersama memohon kesehatan dan keselamatan bagi pemimpin Indonesia dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika.

Koordinator Dinasti Nusantara Wilayah Sulbar, YM Andi Aprasing Lamattulada mengatakan, saat ini Indonesia butuh pemimpin yang berkomitmen, memiliki hati yang tulus, dan rekam jejak kepemimpinan yang bagus. Semua figur itu, kata YM Andi, ada pada sosok Ganjar Pranowo.

Hal itu diungkapkan YM Andi saat diskusi bersama para raja, sebelum para raja kemudian membubuhkan tanda tangan mereka sebagai bentuk konsolidasi dukungan bagi Ganjar.

Ajang silaturahmi ini sekaligus menjadi momen untuk mendeklarasikan dukungan dari para raja, ratu, dan tokoh adat Sulbar untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Dinasti Nusantara ini terbilang cukup berhasil. Karena seluruh raja-raja berkumpul di tempat ini dalam satu pertemuan ini, mereka menyatakan bahwa Ganjar ini adalah pilihan yang tepat karena beliau memperjuangkan hak-hak mereka," ujar YM Andi dalam keterangannya.