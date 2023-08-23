Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Ganjar Ajak Masyarakat Ikut Berkontribusi Tekan Polusi Udara

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |13:42 WIB
Ganjar Ajak Masyarakat Ikut Berkontribusi Tekan Polusi Udara
Ganjar Pranowo mengajak masyarakat ikut berkontribusi menekan polusi udara. (Foto: Danandaya)
A
A
A

YOGYAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo mengajak masyarakat ikut berkontribusi menjaga lingkungan, agar kualitas udara kini jauh lebih baik. Sebab kesadaran itu perlu dibangun melihat polusi udara yang saat ini kian memburuk.

"Semuanya sekarang musti makin aware, di manapun berada di Indonesia ini. Menurut saya ada banyak cerita yang bisa kita lakukan, tapi kita pengambil keputusan, kita masyarakat, mesti ikut berkontribusi agar kemudian kita sama-sama bisa menjaga kondisi lingkungan agar kualitas udara jauh lebih baik," ucap Ganjar, di Yogyakarta, Rabu (23/8/2023).

 BACA JUGA:

Ganjar mengatakan, masyarakat bisa segera menjalankan transisi energi dimulai dari menggunakan energi baru terbarukan (EBT). Contohnya tenaga surya atau sumber energi lainnya.

"Transisi energi harus segera dilakukan. Pembatasan-pembatasan pada daerah-daerah yang sangat padat dengan kendaraan bermotor wabil khusus yang menggunakan kendaraan berbasis fosil musti segera dilakukan pengaturan," ungkapnya.

 BACA JUGA:

Ia mengaku, gerakan penggunaan EBT sudah dimulai di Jawa Tengah. Salah satu contohnya seperti gedung-gedung pemerintahan yang telah memakai panel surya untuk energi listrik.

Dirinya juga mendorong peningkatan pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif selain fosil. Misalnya pemanfaatan gas rawa di beberapa desa atau daerah di Jawa Tengah. Sebab sejauh ini hasilnya cukup memuaskan karena gas rawa itu mampu menekan pengeluaran masyarakat untuk listrik dan gas elpiji.

Selanjutnya, ia meminta agar masyaramat tetap melakukan penghijauan di kawasan gundul, dan memperbanyak tempat terbuka hijau. Ia juga mengingatkan warga untuk selalu memperbanyak menanam pohon.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement