Ganjar Ajak Masyarakat Ikut Berkontribusi Tekan Polusi Udara

YOGYAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo mengajak masyarakat ikut berkontribusi menjaga lingkungan, agar kualitas udara kini jauh lebih baik. Sebab kesadaran itu perlu dibangun melihat polusi udara yang saat ini kian memburuk.

"Semuanya sekarang musti makin aware, di manapun berada di Indonesia ini. Menurut saya ada banyak cerita yang bisa kita lakukan, tapi kita pengambil keputusan, kita masyarakat, mesti ikut berkontribusi agar kemudian kita sama-sama bisa menjaga kondisi lingkungan agar kualitas udara jauh lebih baik," ucap Ganjar, di Yogyakarta, Rabu (23/8/2023).

BACA JUGA:

Ganjar mengatakan, masyarakat bisa segera menjalankan transisi energi dimulai dari menggunakan energi baru terbarukan (EBT). Contohnya tenaga surya atau sumber energi lainnya.

"Transisi energi harus segera dilakukan. Pembatasan-pembatasan pada daerah-daerah yang sangat padat dengan kendaraan bermotor wabil khusus yang menggunakan kendaraan berbasis fosil musti segera dilakukan pengaturan," ungkapnya.

BACA JUGA:

Ia mengaku, gerakan penggunaan EBT sudah dimulai di Jawa Tengah. Salah satu contohnya seperti gedung-gedung pemerintahan yang telah memakai panel surya untuk energi listrik.

Dirinya juga mendorong peningkatan pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif selain fosil. Misalnya pemanfaatan gas rawa di beberapa desa atau daerah di Jawa Tengah. Sebab sejauh ini hasilnya cukup memuaskan karena gas rawa itu mampu menekan pengeluaran masyarakat untuk listrik dan gas elpiji.

Selanjutnya, ia meminta agar masyaramat tetap melakukan penghijauan di kawasan gundul, dan memperbanyak tempat terbuka hijau. Ia juga mengingatkan warga untuk selalu memperbanyak menanam pohon.