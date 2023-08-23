Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Ketika Ganjar Pranowo Terpukau Lihat Motor Binter Gus Endar di Ponpes Al-Munawwir

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |13:45 WIB
Ketika Ganjar Pranowo Terpukau Lihat Motor Binter Gus Endar di Ponpes Al-Munawwir
Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
A
A
A

YOGYAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, anjar Pranowo mengunjungi ke kediaman KHR Chaidar Muhaimin Afandi atau akrab disapa Gus Endar, di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, Rabu (23/8/2023). Kunjungan itu merupakan bagian dari silatutahmi Ganjar ke Gus Endar.

Pertemuan itu, membuat kedua tokoh itu akrab seperti kawan lama yang tak kunjung jumpa. Keakraban antara Ganjar dan Gus Endar sudah terlihat saat Ganjar tiba di Kompleks Ponpes Al-Munawwir.

Setibanya di halaman ponpes, Gus Endar yang tengah menunggu langsung menghampiri Ganjar. Keduanya langsung masuk ke kediaman. Saat masuk ke dalam, Ganjar melihat sepeda motor Binter milik Gus Endar yang terpajang di dalam rumah. Ganjar pun terpukau dengan sepeda motor tersebut.

"Bagus Gus sepeda motornya. Bapak saya dulu juga punya sepeda motor Binter," ujar Ganjar yang disambut tawa bersama.

Kedatangan Ganjar Pranowo ke Ponpes Al-Munawwir itu, ternyata dinantikan oleh para santri. Mereka sangat antusias begitu melihat sosok Ganjar Pranowo ada di ponpes.

Ada yang mengantre untuk menyapa langsung dan berfoto, ada juga santri di lantai dua ponpes yang berteriak menyerukan nama Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
