Dampingi Megawati Resmikan Patung Bung Karno, Ganjar Pranowo Dapat Dukungan dari Seniman untuk Jadi Presiden

YOGYAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bersama bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo hadir meresmikan Patung Bung Karno di Oemah Petroek di Sleman Yogyakarta. Patung Bung Karno tersebut merupakan karya pematung kenamaan, Dunadi.

Dunadi mengatakan jika kehadiran Megawati dan Ganjar Pranowo menjadi keberkahan mereka karena presiden kelima RI dan calon presiden yang didukung seniman ini bersedia hadir di Dusun terpencil di kaki Gunung Merapi. Kehadiran Ganjar Pranowo ini menandaskan keberpihakannya terhadap seniman.

Dunadi mengaku pembuatan patung Bung Karno ini sebenarnya sangat terinspirasi oleh Oemah Petroek. Di mana kesejukan tercipta dengan bangunan-bangunan yang sangat megah dan toleransi sangat tercipta di Oemah Petroek.

"Ada tempat ibadah Islam, Kristen, Katholik, Budha Hindu dan berbagai aliran kepercayaan berdampingan,"ujar dia

Dan yang lebih menggembirakan, lanjut dia, ada perpustakaan yang berisi tentang buku-buku tentang Pancasila cukup banyak. Sehingga dia tergugah untuk memberikan kenang-kenangan patung seperti seniman yang lainnya.